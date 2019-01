Im Test gegen den österreichischen Zweitligisten SV Ried (2:2) am Mittwochnachmittag hatte Löwen-Trainer Daniel Bierofka auf Grimaldi verzichtet, ließ den Deutsch-Italiener stattdessen eine Laufeinheit an der Grünwalder Straße absolvieren. (Lesen Sie auch: Für 8,60 Euro - Diesen Adriano Grimaldi will niemand)