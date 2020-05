Auch für Münchens Mieter sieht es laut Freys Stadtratsvorlage wenig rosig aus. Die Stadt hatte seit Sommer 2018 rund 312 Millionen Euro dafür ausgegeben, per Vorkaufsrecht Mietshäuser mit 498 Wohnungen in Erhaltungssatzungsgebieten aufzukaufen, um die Mieter etwa vor Luxussanierungen zu schützen. Das werde künftig nur noch "in begründeten Einzelfällen" möglich sein, so formuliert es Frey.