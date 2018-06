"Persönlichkeiten im Dialog" Charlotte Knobloch: Aus den Fehlern der Geschichte lernen

"Wenn Geschichte Sinn machen soll, dann den, aus Fehlern zu lernen“

Unter dem Namen "Lotte Hummel“ überlebte Charlotte Knobloch den Krieg. Sie heiratete Samuel Knobloch und entschied sich mit ihrem Mann in München zu bleiben und ihre Heimatstadt wieder mit jüdischem Leben zu füllen. Ausdruck hierfür ist das jüdische Gemeindezentrum und die Synagoge am St-Jakobs-Platz, welche auf ihr Betreiben hin errichtet und 2006 eröffnet wurden. Dort kamen Anfang Juni 2.500 Menschen unter dem Motto "Zusammenstehen gegen Antisemitismus" zusammen: Dass dieser in Gestalt des Skandals der Echo-Preisverleihung, der Übergriffe gegen einen Kippa-tragenden jungen Israeli in Berlin und weiterer Ausschreitungen in vielfacher Form präsent ist, bestürzt Charlotte Knobloch. Und sie ruft immer wieder dazu auf, Haltung zu zeigen. "Wenn Geschichte Sinn machen soll, dann den, aus Fehlern zu lernen“, so Charlotte Knobloch bei der Veranstaltung.