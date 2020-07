Cathy Hummels konfrontiert Cyber-Mobberin

In der TV-Show trifft Cathy Hummels erstmals persönlich auf eine Haterin und kann diese zur Rede stellen. "Warum befriedigt sie Hate so sehr, dass sie so böse Sachen verfassen? Ich will das Motiv kennenlernen und will wissen, ob sie den Mut besitzen, mir das, was sie unter meine Bilder schreiben, auch ins Gesicht sagen würden", erklärt sie die Aktion.