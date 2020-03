Persönlicher Dank an Mitarbeiter Prinz William und Herzogin Kate besuchen Corona-Callcenter

In Zeiten der Corona-Krise setzen die britischen Royals ein Zeichen für den Zusammenhalt. Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben am Freitag (20. März) ein Corona-Callcenter in London besucht. Die beiden bedankten sich persönlich bei den Mitarbeitern des "National Health Service" (NHS), die in der aktuellen Lage besorgte Anrufe der Öffentlichkeit entgegennehmen.