Persönliche Beweggründe Prinz Harry: Deshalb setzt er sich für mentale Gesundheit ein

Prinz Harry (35) arbeitet seit einigen Monaten mit der Moderatorin Oprah Winfrey (65) an einer TV-Show für Apples neuen Streamingdienst. Darin wird es um das Thema psychische Gesundheit gehen. Ein Thema, das Harry aus eigener Erfahrung am Herzen liegt, wie er in einem Interview mit dem "Daily Telegraph" erzählte.