Schwangere Promis: Diese Stars erwarten ein Baby

Natürlich freut sich jede werdende Mutter auf die Ankunft des Babys, doch in Zeiten von Corona mischen sich auch Sorgen und Ängste unter die Freude, gerade dann, wenn man hochschwanger ist. TV-Sternchen Angelina Heger fragt sich, ob ihr Verlobter Sebastian Pannek trotz strengen Vorschriften mit in den Kreißsaal kommen darf. Das Thema belaste sie so sehr, dass sie die ganze Zeit daran denken müsse und "jeden Tag eigentlich heulen" könnte. Auf Panneks Anstoß hin habe sie dann bei ihrer Hebamme nachgefragt, ob eine Hausgeburt eine Option sei. Ihre Hebamme mache das nicht. "Sie meinte, wir müssen jetzt erstmal abwarten", sagt Heger bei Instagram.