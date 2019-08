Javi Martínez fehlt bei Pokalspiel

Kovac umdribbelte das Thema Neuzugänge am Wochenende, er erlaubte sich lediglich den Hinweis, dass "unsere drei Chefs fleißig sind und arbeiten" und es folglich gewährleistet sei, "dass wir bis zum 2.9. noch etwas bekommen werden". Ansonsten redete Kovac lieber ausgiebig über Bedeutung des Pokalspiels am Montag beim Viertligisten Energie Cottbus (20.45 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker). "Wir müssen uns neu beweisen und haben am Montag die erste Aufgabe", sagte er. Nicht mit dabei sein wird der am Knie verletzte Javi Martínez.