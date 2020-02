Bei Kristina Frank scheint die Kritik von Markus Söder vergessen – auch sie findet warme Worte. "Wir sind uns in vielem einig", lobt sie zurück. "In Themen Tatendrang und Leidenschaft für mein München." Sie sagt übrigens ganz klar "Ja" zum Wachstum für die Stadt, "aber nicht so unkontrolliert wie 24 Jahre Rot-Grün." Unterstützung im Wahlkampf verspricht auch Generalsekretär Markus Blume. Ab heute sei die CSU auch an den Litfaßsäulen sichtbar – kündigt er an. Und Söder? Der lässt doch ein wenig Zweifel am Wahlerfolg in München durchklingen, als er zu Kristina Frank fast tröstend sagt: "Ich bin der festen Überzeugung, dass du eine große Zukunft vor dir hast", sagt er. "Vielleicht nicht als Oberbürgermeisterin, das entscheiden die Wähler, aber wer weiß, wo sonst noch."