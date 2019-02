Turin - Am Dienstag spürte Sami Khedira im Training Herzprobleme, am Mittwoch lag er schon auf dem OP-Tisch. Umgehend gab Juventus Turin dann Entwarnung: Der langjährige Nationalspieler und Fußball-Weltmeister von 2014 hat einen Eingriff am Herzen schadlos überstanden, weder Gesundheit noch Karriere sind in Gefahr. Große Erleichterung nach 24 nervenaufreibenden Stunden.