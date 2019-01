Freund begleicht fällige Geldstrafe

Diesen Haftbefehl konnten Bundespolizisten am vergangenen Montag am Münchner Flughafen vollstrecken, als der Rentner aus New York in der bayerischen Landeshauptstadt ankam. Doch auch am Flughafen konnte der Mann die fällige Geldstrafe nicht zahlen – in seiner Verzweiflung rief er einen guten Bekannten an. Der ging kurz darauf zur nächsten Polizeidienststelle und beglich die Strafe. Glück für den Rentner, der sonst im Gefängnis gelandet wäre.