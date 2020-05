Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weist auf mögliche Alternativen hin: So sollen Fahrgäste der U3 für die Fahrten zwischen der Innenstadt und Moosach auch auf die U2 ab/bis Scheidplatz ausweichen. Außerdem bietet sich die U1 ab/bis Olympia-Einkaufszentrum als Alternative an. Wer normalerweise mit der U6 unterwegs ist, kann teilweise auch auf die U4 und U5 ausweichen. Zudem bietet sich der Bus-CityRing (Linie 58 und 68) als Alternative an.