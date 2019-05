Fans und Follower der Moderatorin haben aber nicht nur die Möglichkeit abzustimmen, sie können auch selbst Vorschläge zur Nominierung einreichen. Denn Ruth Moschner weiß, dass sie nicht das einzige Opfer sexueller Belästigung in den sozialen Medien ist und schreibt dazu auf Instagram: "Jede Frau mit einem Account in den sozialen Medien bekommt früher oder später Post aus der Höhle. Entweder in Form eines Dickpics, einer Aufforderung mehr Haut zu zeigen oder einfach nur einen Kommentar, der inhaltlich so attraktiv ist, wie ein Töpfchen Guacamole, die man drei Tage in der Sonne stehen hat lassen."