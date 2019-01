Schlüpfrig war am Mittwoch auch der Auftritt von Heidi Klum in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres. In einem Spiel sollte sie drei Körperteile nennen, welche sie am meisten an Tom Kaulitz (29) liebt. Heidi überlegte nicht lange und rief: "His Wiener". Gemeint ist kein Wiener Würstchen, sondern Toms kleiner Freund. Denn: "Wiener" ist im amerikanischen eine vulgäre Beschreibung für Penis. Was für ein Fremdschäm-Moment!