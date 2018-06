München - Marian Offman ist kein Typ, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Aber was Offman, Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) und CSU-Stadtrat, am Freitag bei der Kundgebung auf dem Jakobsplatz erleben musste, macht ihn auch am Wochenende noch fassungslos.