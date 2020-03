Ende der aktuellen Saison erst im September?

Wie will man sicherstellen, dass sich ab Mai oder schon vorher im April, wenn das Training wieder startet, keine Spieler mehr mit dem Virus infizieren? Werden die Profis komplett von der Außenwelt abgeschottet, über Monate, auch von ihren Familien? Und was würde etwa passieren, wenn Spieler einer Mannschaft erkranken? Darf das Team dann noch weiter an der Liga teilnehmen oder muss es in Quarantäne? Alles unklar. Es gibt aber auch alternative Denkmodelle.