Paulaner am Nockherberg "Nacht der Tracht" in München: Die schönsten Bilder

München - Im neuen Paulaner am Nockherberg ist die kultige Party fast doppelt so groß – und wartet mit der Ticketkategorie „Singleschiff“ auf. Es ist die größte Singleparty Münchens: die Nacht der Tracht. Waren es im Löwenbräukeller noch rund 2.000 Münchner, die jeweils an zwei Abenden (Freitag und Samstag) feierten, passen in den Festsaal vom neuen Nockherberg weit mehr als das doppelte an Trachtlern – an einem Abend.