Der 33-Jährige hat mehrere Kinder, die in Kindergärten in der Region gehen. Diese wurden ebenfalls kontaktiert. Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, wird von der "Task Force Infektiologie" des LGL und vom Robert Koch-Institut (RKI) aber derzeit als gering erachtet.

Keine weiteren Verdachtsfälle von Coronavirus

Weitere Verdachtsfälle habe es bislang keine gegeben. "Wir haben bislang keinen finden können, der noch weitere Symptome hat", sagte Zapf. Das sei aber "Stand jetzt, 10.30 Uhr". Die Behörden seien derzeit damit beschäftigt, herauszufinden, mit wem die beiden Mitarbeiter der Firma Webasto Kontakt hatten. Das müsse jetzt "ganz rasch" gehen.

Webasto-Mitarbeiter nach Hause geschickt

Der erkrankte 33-Jährige arbeitet bei der Firma Webasto in Starnberg, wo er und weitere Angestellte Kontakt zu dem infizierten Gast aus China hatten. Den Mitarbeitern in der Stockdorfer Zentrale hat das Management von Webasto für diese Woche freigestellt, ob sie ins Büro kommen wollen, oder lieber zuhause arbeiten. Schon zuvor hatte das Unternehmen sämtliche Dienstreisen nach China für die nächsten zwei Wochen abgesagt. "Wir dürfen nichts sagen", teilten die Angestellten beim Verlassen der Firma der AZ mit.

Wie gefährlich ist das Coronavirus?

Im Moment kann noch keine Aussage über die Gefährlichkeit des Coronavirus getroffen werden. Dem erkrankten Deutschen geht es nach Aussage des bayerischen Gesundheitsministeriums gut. "Er ist fieberfrei, hat auch derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr", sagte Clemens Wendtner, Chefarzt im Klinikum Schwabing in München. Die Inkubationszeit des Virus liegt nach aktuellen Erkenntnissen bei 14 Tagen. Weltweit sind aktuell 4.500 Coronavirus-Infektionen gemeldet. 106 Menschen in China sind an der Lungenkrankheit gestorben.

Wie gut ist Deutschland auf das Coronavirus vorbereitet?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland für den Coronavirus gut gerüstet. Der Fall in Bayern zeige, dass man gut vorbereitet sei, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag. "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI (Robert Koch-Instituts) weiterhin gering", erklärte Spahn. Es sei zu erwarten gewesen, dass das Virus auch Deutschland erreiche.

Lesen Sie hier: Angst vor Coronavirus - Atemmasken in München ausverkauft

Lesen Sie hier: Coronavirus 2019-nCoV: Was man darüber weiß - und was nicht