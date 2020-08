In Passau erreicht die Donau mittlerweile fast die acht-Meter-Marke. Doch auch den Helfern dort spielt das Wetter wieder in die Karten: Die Sonne ist zurück im Freistaat, der Dauerregen hat aufgehört. Der Pegel-Höchststand wird in Passau am Vormittag erwartet, dann dürfte auch hier das schlimmste überstanden sein - und die Innwelle voraussichtlich knapp unter Meldestufe 4 bleiben.