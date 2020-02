Im Wahlkampf: Stadtratsantrag zum Hof zurückgenommen

Im August letzten Jahres folgt die bemerkenswerteste Episode in dieser Geschichte. Stadtrat Johann Sauerer, damals noch Mitglied der CSU-Fraktion, formuliert den Stadtratsantrag "Perlschneiderhof retten". Er will von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) wissen, wie weit die Kaufverhandlungen denn nun sind. Es gebe "die Befürchtung", schreibt er in seiner Begründung, "dass das historische Gebäude dem Verfall preisgegeben" und hinterher einfach geräumt werden soll. Die CSU-Fraktion, der dämmert, dass die Tonlage dieses Antrags ihrer Referentin und OB-Kandidatin im Wahlkampf auf die Füße fallen könnte, pfeift Sauerer zurück.

Flugs lässt das Kommunalreferat den Antrag umformulieren – als eher harmlose Anfrage an den Oberbürgermeister. Eingebracht wird am Ende weder die eine noch die andere Fassung, die Papiere verschwinden in der Schublade.

Weiteres Gutachten zum Verkehrswert geplant

Bis heute ist nicht allzu viel vorangegangen. Man hat sich verständigt, dass eine dritte Bewertung des Verkehrswerts eingeholt werden soll. Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte, der zwar ans Kommunalreferat angeschlossen ist, aber dessen Gutachter "neutral" seien. "Wir sind dort nicht weisungsbefugt", erklärt eine Referats-Sprecherin auf Anfrage.

Als Auftraggeberin soll wohl die Stadt die Kosten des Gutachtens übernehmen. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses hat allerdings mitteilen lassen, dass "die Gutachten-Erstellung wegen des starken Arbeitsanfalls rund zehn Monate dauern" könne, so ist im Schriftverkehr nachzulesen.

ÖDP: "Jahrelanges Vertrödeln und Verschleppen" beenden

Der Stadtrats-ÖDP, der Stadtrat Johann Sauerer inzwischen angehört, reicht dieses "jahrelange Vertrödeln und Verschleppen" jetzt. Am Mittwoch will die ÖDP-Fraktion einen Stadtratsantrag einbringen, der dem nicht eingereichten CSU-Antrag vom vergangenen Sommer sehr ähnelt. Demnach soll die Verwaltung den Stadtrat informieren, wie weit die Kaufverhandlungen sind, diese "forcieren", das fehlende Teilstück des Hofs ankaufen und zügig sanieren.

"Wie wichtig dieses Gebäude für Pasing ist, hat das integrierte Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) bereits 2012 festgestellt", heißt es in der Begründung. "Wir brauchen wirklich dringend Räume und einen Treffpunkt für die Pasinger Vereine und Bürger", sagt ÖDP-Stadträtin Sonja Haider. "Es darf einfach nicht sein, dass die Stadt so ein Filetstückchen jahrelang ungenützt lässt, bis es in sich zusammenfällt, nur weil man hier beim Ankauf mit dem Geld knausern will."

Geht es nach Johann Sauerer, könne die Stadt gern auf ein weiteres teures Gutachten verzichten. "Ich finde eine Viertelmillion Euro für ein Grundstück an der Würm so nah am Ortskern, samt historischem Bauernhaus darauf, nicht überbezahlt", erklärt er der AZ. "Wir sollten schleunigst diesen Ankauf beschließen und mit der Renovierung beginnen."

Der Perlschneiderhof: Wo Schweine kastriert wurden

Die Geschichte des Perlschneiderhofs zeichnet das Pasinger Archiv nach. Demnach wird der Hof schon im 16. Jahrhundert in den Kirchenbüchern erwähnt. Damals wurden hier Schweine kastriert – daraus leitet sich auch der Hofname ab. 1823 ersteigert die Pasinger Familie Senft den Hof, es entstehen Pferdestallungen und eine Warenhandlung. In den 1950er Jahren gehört das Anwesen den Senft-Schwestern Anna und Maria. Maria verkauft ihren Anteil an die Stadt, Anna zieht mit ihrem Mann Alois Kohlpaintner ein. Nach Annas Tod heiratet Alois wieder. Philomena Kohlpaintner will die an die Stadt verkaufte Hälfte zurückkaufen, um ein Behindertenheim zu bauen, scheitert aber. Als sie 2006 mit 86 Jahren stirbt, erbt ihr Sohn (heute 75).

