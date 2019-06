In einem Leitantrag, der am Freitagabend besprochen wird, formuliert die Partei ihre Ziele für ein München bis 2035. Der Grundtenor ist heuer ein ganz anderer, nämlich: Es muss sich doch etwas ändern in der Stadt. Sogar ziemlich viel. Reiter: "Und zwar nicht in Trippelschritten, sondern schneller."