Grüne auf CSU-Linie

Die meisten anderen Fraktionen sahen das offenbar anders. Bereits einen Tag vor der Vollversammlung hatte die grüne OB-Kandidatin Katrin Habenschaden in der AZ angekündigt, dass ihre Fraktion für die Veröffentlichung stimmen würde. Einfach, "um der CSU den Wind aus den Segeln zu nehmen", sagte sie. Die Grünen stimmten deshalb zunächst mit für die Dringlichkeit. Also dafür, dass das Thema überhaupt am Mittwoch behandelt wurde. Reiter, der vorher selbstbewusst gewitzelt hatte, sagte dann sichtlich überrascht: "Interessant, aber auch egal."