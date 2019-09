Um 23.30 Uhr habe man sich auf einen Kompromiss geeinigt: Lux bekam Platz 29 auf der Liste. Doch bei der Schlussabstimmung, bei der die gesamte Liste vorgelegt wird, sei sie fast rausgeflogen, beschreibt ein Grünen-Mitglied.

Problematisch: Private Verbindung zu Florian Roth

Schon 2016, als Lux zur Vorsitzenden der Münchner Grünen gewählt wurde, habe es Zweifel darüber gegeben, ob eine private Verbindung wie die zwischen ihr und Roth vertretbar sei. Fraktion und Partei sind traditionell jeweils sehr selbstständig und selbstbewusst. Dass auch Roth von längst nicht allen Grünen in der Fraktion gewollt ist, zeigt sein Wahlergebnis.

Auf Platz 2 wurde er mit 72,35 Prozent gewählt – und das ohne Gegenkandidat. Roth zum Ergebnis: "Mehr wünscht man sich immer." Über die Motive mutmaßen wolle er nicht.

Ein Parteimitglied bestätigt, dass die Ehe von Roth und Lux schon seit Längerem Thema sei. "Wie politisch distanziert kann es da zugehen?", sagt es. Aus der Partei tönt auch der Vorwurf, dass die Stadtpolitik im Hause Lux-Roth abends am Küchentisch kalibriert werde.

Ein anderer Grüner sagt der AZ, dass weniger die Tatsache an sich, dass Roth und Lux verheiratet sind, für viele in der Partei bedenklich sei, sondern eher ihr Umgang damit. Spreche man sie darauf an, würden sie in die Gegenoffensive gehen, statt die Kritik an- und ernstzunehmen.

Gudrun Lux tritt als Parteichefin der Grünen zurück

Zumindest die bisherige Konstellation hat ein Ende: Denn Gudrun Lux teilt gestern im sozialen Netzwerk Facebook mit: Sie tritt als Parteichefin zurück.

Gegenüber der AZ verweist sie auf rein persönliche Gründe für ihren Rücktritt. Über eine Nachfolgerin wollte man sich im Vorstand am Dienstag noch nicht äußern. Es sind aber schon mit Julia Post und Anais Schuster-Brandis erste Namen gefallen.

