Schon bei "Switch reloaded" war ihre Parodie ein Hit. Jetzt schlüpft die beliebte Ulknudel in ihrer eigenen "Die Martina Hill Show" erneut in die Topmodel-Rolle und fragt sich, was Heidi Klum heute beruflich machen würde, wenn es nicht für die Fashion-Karriere gereicht hätte. Supermarkt statt TV-Show, Regalgang statt Catwalk, Frischfleischtheke statt leichtbekleidete Nachwuchsmodel!