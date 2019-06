Sendling - Das Phänomen ist nicht ganz neu: Schon öfter haben sich Parkbesucher in den warmen Sommermonaten über den Müll im Westpark beschwert - gerade an den Wochenenden, wenn im Park viel los ist, gegrillt oder gefeiert wird, sammelt sich der Unrat - leider nicht nur bergeweise in den Mülleimern, sondern oft auch mal daneben.