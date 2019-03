Rio de Janeiro - Kostüme, feiern, flirten: In Deutschland wird heuer fast überall ausgelassen Fasching und Karneval gefeiert, bevor die fünfte Jahreszeit am Aschermittwoch wieder endet. Da zu dieser Zeit eher kühle Temperaturen herrschen, sind nur wenige Mutige in freizügigen Kostümen unterwegs. Beim Karneval in Rio sieht das aber ganz anders aus. Dort gibt es vor allem viel nackte Haut zu sehen.