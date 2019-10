Auch Stadtkämmerer Christoph Frey, der sich mit der Klage beschäftigt hat, warnt vor ihrer "aufschiebenden Wirkung, womit der geplante Baubeginn nicht realisierbar wäre". So steht es in einer Vorlage, die morgen im Finanzausschuss auf den Tisch kommt. Frey rechnet darin vor, was es an "Mehrkosten" verursachen würde, der Nachbarklinik ihre Forderungen zu erfüllen – und kommt auf einen Posten von mindestens einer Million Euro.