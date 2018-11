Panne bei Marie Bäumer "Bambi 2018": Trostpreis für Thomas Gottschalk

Das waren die wichtigsten Gewinner

Während Mark Forster (34) in der Kategorie "Musik National" ausgezeichnet wurde, ging der Bambi in "Musik International" an die junge Britin Dua Lipa (23). Sebastian Koch (56) wurde "Bester Schauspieler National" und seine Kollegin Paula Beer (23) freute sich über die Ehre, den Bambi als "Beste Schauspielerin National" einheimsen zu können. Dabei gab es aber eine recht peinliche Panne. Als Laudator Heino Ferch (55) noch die Nominierten vorstellte, sprang Marie Bäumer bereits auf. Offenbar hatte sie gedacht, dass sie gewonnen hatte.