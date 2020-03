Besonnenheit ist also das Gebot der Stunde. Denn trotz aller Warnungen: Auf die Frage, ob die Praxen die Lage insgesamt bewältigen könnten, erklärt Gassen: "Ein klares Ja!"

Corona: Das sagen die Ärzte

In Münchner Arztpraxen herrscht der Ausnahmezustand. "Hier ist die Hölle los", erzählt Ruza Milanovic, Medizinische Fachangestellte in einer Münchner Arztpraxis. Dennoch, versichert sie, würde alles ganz normal weiterlaufen. "Wir sind hier sehr gelassen", sagt sie. "Die Ärzte, aber eigentlich auch unsere Patienten." Einen Coronafall hatten sie noch nicht in ihrer Klinik.

Auch in der Praxis von Tanja Goldbrunner ist viel los. Die Ärztin erzählt, dass sie sich von der Politik alleingelassen fühlt. "Wenn ein Minister Spahn sagt, wir seien gut vorbereitet, dann fühlt man sich ehrlich gesagt veräppelt", sagt Goldbrunner der AZ. In ihrer Praxis gebe es keine Schutzkleidung, auch Desinfektionsmittel würde langsam zur Neige gehen. "Das ist ein riesiges Problem für uns." Dennoch macht sie Mut: "Wir schaffen das schon!"

Auch die Angestellte eines großen Hygienebedarf-Händlers erzählt: "Die Belieferung an Hausärzte ist nicht mehr möglich." Und weiter: "Die Produkte sind komplett ausverkauft." So gebe es von ihrem Unternehmen weder Schutzmasken, noch Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken oder sogar Kittel. "Das liegt auch daran, dass die Produktion in China ausfällt", so die Angestellte. Die meisten Produkte würden in dem Land hergestellt. Die Zukunft sei daher ungewiss, die Firma rechne mit wirtschaftlichen Verlusten.

Corona: Das sagen die Händler

Leere Regale sind kein Grund zur Sorge – zumindest laut führender bayerischer Lebensmittelhändler. "Wir haben natürlich eine verstärkte Nachfrage", erklärt die Sprecherin der Rewe-Group. "Aber es gibt keine Engpässe in der Versorgung." Dennoch würde das Unternehmen ihre Rewe- und Pennymärkte nun öfter beliefern. "Wir sind gut auf die Situation eingestellt", versichert die Sprecherin. Sorge um Lebensmittel-Engpässe müsse sich niemand machen.

Ähnlich ist die Lage auch bei Aldi-Süd: "Die Versorgungslage ist gut", versichert eine Sprecherin des Discounters. Doch auch Aldi würde in manchen Filialen eine erhöhte Nachfrage nach Konserven feststellen. Das Unternehmen hat seine Hygienemaßnahmen angepasst, um die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. Dazu gehörten auch Informationen zu Desinfektionsmitteln, Handhygiene oder zur Husten- und Nießetikette. Der Konzern prüfe derzeit auch die Teilnahme seiner Mitarbeiter an Messen, internationalen Großveranstaltungen oder Auslandsreisen genauer als üblich.

Auch Edeka-Märkte sollen laut dem Unternehmenssprecher weiterhin gut versorgt werden. "Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus sehr genau", so der Sprecher.

Corona: Das sagen Deutsche Bahn und MVG

Flüge werden annulliert, Großveranstaltungen abgesagt und auch die Deutsche Bahn hat sich auf das Coronavirus vorbereitet. "Wir haben die Entwicklungen genau im Blick", erklärt ein Sprecher auf AZ-Anfrage. Bis jetzt fahren die Züge ganz regulär – allerdings mit verschärften Hygienemaßnahmen. "Wir reinigen unsere Züge öfter und achten dabei vor allem auf saubere Toiletten und Badezimmer."

So seien auch die Reinigungskräfte der Bahn bereits unterrichtet worden, Seifen- und Desinfektionsspender regelmäßig nachzufüllen. Auch die Mitarbeiterräume würden öfter gereinigt als sonst. "Wir achten aber genau auf die Lage", sagt der Sprecher. "Dazu sind wir mit dem Robert-Koch-Institut und der Charité in Berlin in Kontakt."

Auch die Münchner MVG hat sich auf den Coronavirus vorbereitet. "Wir informieren unsere Fahrgäste über die effektivsten Hygienevorschriften", erklärt Matthias Korte, Sprecher der Verkehrsgesellschaft. Die MVG würde die kommenden Tage über Plakate und Bildschirme über die Hygienemaßnahmen informieren. "Das ist das effektivste Mittel, um das Risiko einzudämmen." Es bestehe aber kein Grund zur Sorge: "Es ist wie im gesamten öffentlichen Raum", so Korte. "Es liegt an jedem, sich hygienisch zu verhalten."

