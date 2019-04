St. Paul: Kein terroristisches Motiv

Welche Absicht der Asylbewerber aus Somalia mit der Aktion verfolgte, ist unklar. Er sitzt in U-Haft. Hinweise auf eine psychische Störung liegen nicht vor. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen "spontanen Entschluss" des Mannes gehandelt habe, ohne ideologische Motive. Es existiere "definitiv kein terroristischer Hintergrund", heißt es in Polizeikreisen. Der Somalier war am Karsamstag alleine unterwegs. Gerüchte, er sei in Begleitung mehrere Männer gesehen worden, haben sich bisher nicht bestätigt.