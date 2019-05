Palast zeigt neue Fotos Prinz Louis: Erste Schritte in der Öffentlichkeit

Prinz Louis (1) hat seine ersten Schritte in der Öffentlichkeit unternommen. Kurz nach seinem ersten Geburtstag veröffentlichten seine Eltern Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) neue Familien-Fotos. Darauf zu sehen ist Louis, wie er im "Back to Nature"-Garten umherläuft. Der Ort ist ein Projekt seiner Mutter Kate, mit dem sie Familien einen Platz geben will, um die Natur zu erkunden und zu genießen.