Pärchenbild auf Instagram Liebesgrüße zum Valentinstag: Jérôme Boateng küsst Ex-GNTM-Model

Erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung von Boateng und Lenhardt kamen bereits zum Jahreswechsel auf. Am 31. Dezember 2019 postete das Model ein Bild der beiden und dazu ein Herz-Emoji. Eine weitere Erklärung gab es danach allerdings nicht mehr. Lenhardt hatte 2012, damals im zarten Alter von 16 Jahren, in der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" den vierten Platz belegt.