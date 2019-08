München - Franziska Humbert von der Nothilfe-Organisation Oxfam findet drastische Worte: "Leid, Ausbeutung und Diskriminierung sind in den Lieferketten deutscher Supermärkte an der Tagesordnung – ob bei der Krabbenproduktion mit Hungerlöhnen in Asien oder der Ausbeutung beim Tomatenanbau in Italien."