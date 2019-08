TSV 1860 hat Sturm-Talent im Visier

In der Viertligasaison 2018/19 erreichte der junge Angreifer eine überragende Quote (19 Tore und 11 Assists in 29 Spielen), in der Zweiten Liga ist der 1,86 Meter große Stoßstürmer bisher ohne Einsatz geblieben. Auch in Liga drei steht für den gebürtigen Bad Hersfelder noch kein Einsatz zu Buche.