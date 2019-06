"Ist das nicht ein wenig zu auffallend schön?? Versteh mich nicht falsch, es ist absolut schön, aber es ist der 'Tag ihres Lebens' einer anderen Frau", schreibt eine niederländische Followerin. Eine andere fragt auf Englisch: "Ernsthaft? Sich so auf einer anderen Hochzeit anzuziehen? Definitiv ein tolles Kleid, aber..." Eine deutschsprachige Followerin bezeichnet Meis' auffallenden Look sogar als "No Go": "Also dezenter wäre besser, so was kann man doch nicht als Hochzeitsgast tragen. Die Braut sollte immer die Hauptperson sein und das übertreffen zu wollen, ist schon mehr wie dekadent. Tut mir leid, absolutes No Go!!"