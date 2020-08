München – Rasen betreten ist im Sechzgerstadion nicht verboten, gekickt wurde hier ja auch in den vergangenen Monaten. Aber die Westkurve, die bleibt leer. So war der Anblick, den Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) am Donnerstag bei ihrem Ortstermin hatte, gar nicht mehr so ungewohnt. Dietl, selbst Löwen-Fan, schwärmte hinterher im Gespräch mit der AZ vom "schönen Gefühl", mal wieder hier im Stadion sein zu dürfen.