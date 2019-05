Lehel - Vor zwei Monaten hat erstmals eine Anwohnerin des St.-Anna-Platzes dem Bezirksausschuss (BA) Altstadt-Lehel ihr Leid geklagt. "Zu viel Lärm", sei das am späten Abend – und zwar so, dass man nach 23 Uhr bei offenem Fenster nicht mehr schlafen könne, "sobald es etwas wärmer wird". Einen Monat später, im April, sprach ein weiterer Anwohner beim BA vor. "Ich fühle mich von der Stadtteil-Politik komplett alleine gelassen", sagte der Mann. Und: "Haben Sie gehört, wie laut es war, als bei der BA-Sitzung im Hofbräuhaus kurz das Fenster geöffnet wurde? So ist das am St.-Anna-Platz abends!"