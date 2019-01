Jeden zweiten Freitag im Monat kommt die Mahnwache am Uhrmacherhäusl zusammen, egal bei welchem Wetter, egal zu welcher Jahreszeit. Doch in der Sache herrscht derzeit Stillstand. "Ich bin froh, dass es eine so streitbare Münchner Zivilgesellschaft gibt", sagt Reiter, "ich möchte dafür sorgen, dass die Verantwortlichen dieses Verbrechens keinen Reibach machen."