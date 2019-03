Anger - Bei einen schweren Unfall bei Waldarbeiten in Anger (Lkr. Berchtesgadener Land) kam am Samstagnachmittag ein Mann tragisch ums Leben. Der 49-Jährige befand sich für Holzarbeiten alleine in einem Waldstück an der Prastlinger Straße. Als er abends nicht zurückkehrte, machte sich ein Angehöriger auf die Suche und fand den Mann gegen 18.30 Uhr schwerverletzt unter einem Baum liegend.