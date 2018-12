München - Im Montagabend (17. Dezember) ist eine Frau (37) in Neuhausen von ihrem Ex-Freund (35) mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei München berichtet, drang der 35-Jährige gegen 15.50 Uhr in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein. In der Wohnung stach er mit einem Messer in ihren Bauch. Noch während sich der Angreifer in ihrer Wohnung befand, verständigte die 37-Jährige die Polizei.