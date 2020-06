Der 41-Jährige spielte in der National Football League für die San Diego Chargers, die New England Patriots und die Washington Redskins. Tom Brady (42), der mit Caldwell gemeinsam bei den Patriots spielte, schrieb auf Instagram: "Wir trauern um den NFL-Wide-Receiver-Veteranen Reche Caldwell. Ruhe in Frieden." Reche Caldwell war nach seinem Karriereende mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz und saß eine Zeit lang im Gefängnis.