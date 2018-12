Fotografin nahm sich des Hauses nach dem Tod von Timofej an

Hier, so erzählte Timofej stets, sei ihm erstmals die Muttergottes im Traum erschienen und habe ihn geheißen, westwärts zu ziehen und eine Kirche für den Ost-West-Frieden zu bauen. Den Einwand, er habe Familie, hätte Maria nicht gelten lassen. In Wien lernte er Natascha kennen, mit der er sich dann auf einer ehemaligen Flakstellung am Oberwiesenfeld niederließ. Als 1972 die Bauarbeiten für Olympia begannen, wurde das Gelände extra weiter nördlich gelegt als geplant, um die Gebäude zu erhalten. Im Jahr 2004 starb Timofej mit rund 110 Jahren. Ohne Camilla Kraus wäre München wohl um eine Sehenswürdigkeit ärmer, denn der Zahn der Zeit nagt am Ensemble.