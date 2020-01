Thomas Müller: Olympia-Teilnahme "eine coole Spinnerei"

Das Problem: Das Turnier in Tokio beginnt am 24. Juli, also elf Tage nach dem Finale der Europameisterschaft in diesem Jahr. Müller würde also, je nach Abschneiden der Mannschaft, einen mehr oder weniger großen Teil der Saisonvorbereitung mit dem FC Bayern verpassen. Da Olympia nicht im offiziellen Rahmenterminkalender der FIFA verankert ist, besteht für die Münchner außerdem keine Abstellungspflicht.