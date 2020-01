Trainer Stefan Kuntz entscheidet erst im Mai

Dafür müsste der 30-Jährige zunächst einmal eine Einladung von Stefan Kuntz erhalten. Der U21-Nationaltrainer darf sein Team für Olympia mit insgesamt drei Spielern verstärken, die nach dem 1. Januar 1997 geboren sind. "Momentan kann ich da weder etwas ausschließen noch bestätigen", sagte Kuntz der AZ, "weil ich nicht weiß, was in sechs Monaten ist". Das gilt also auch für Müller. Angesprochen auf mögliche Vorhaben mit dem Weltmeister von 2014 sagte der 57-Jährige: "Das war nicht meine Idee – und auch nicht meine Aussage." Der "Kicker" hatte berichtet, dass Kuntz den "spektakulären Plan im Hinterkopf" habe, Müller zu nominieren. Also kein olympischer Müller? Naja, vielleicht doch.