Oldie hört beim FC Bayern auf "Der ultimative Traum": Arjen Robben zurück nach Groningen?

Robben (34) hatte am vergangenen Wochenende angekündigt, dass er den FC Bayern im Sommer nach zehn Jahren verlassen werde, die Fortsetzung seiner Karriere aber offen gelassen. In der Vergangenheit hatte er immer wieder betont, dass er seine Laufbahn gerne in Groningen ausklingen lassen würde. Dort hatte Robben, der aus dem nahen Bedum stammt, 2000 als 16-Jähriger sein Profidebüt gefeiert.