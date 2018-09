Exklusiv: 2018 ist die letzte Wiesn für Prongraz als Wirt

Dabei fiel – mal wieder – der Name Andreas Steinfatt (50). Der engagierte Paulaner-Geschäftsführer hatte auf der Pressekonferenz im Mai nach einem AZ-Artikel zwar noch seine Ambitionen dementiert: "Es ehrt mich sehr, dass man mir zutraut, Wiesnwirt zu werden – ich darf das aber bitte gerne ausschließen." Doch nach AZ-Informationen wird Steinfatt schon bei der diesjährigen Wiesn kommissarisch an der Seite von Arabella arbeiten. Stören dürfte ihn diese Traumjob-Aufgabe sicher nicht, auch schließt sich damit für ihn ein Kreis. Einst fing er als Wiesn-Kellner an.