Aber nicht nur das Essen ist bio

"Wir sind durchzertifiziert", sagt Schmidbauer und zählt auf: "Solaranlage auf dem Dach, das Nachspülwasser aus der Gläserspülmaschine betreibt die Pissoirs – sogenanntes Grauwasser – , in den Gabelstaplern ist Bio-Hydrauliköl und in den Hendlöfen eine Warmwasseraufbereitung." Die Gäste kommen in das kleine Wiesnzelt wegen des Essens. Der Schnaps danach ist nicht bio. "Bringen Sie mir einen guten Bioschnaps und ich bringe ihn auf die Karte", sagt Schmidbauer.