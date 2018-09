Auch sonst im Jahr sei in der Stadt die Methan-Konzentration leicht erhöht, erklärt die Wissenschaftlerin. Während der Wiesn habe sie aber teils fünf Mal so hoch gelegen wie vor und nach dem Fest. Sie und ihr Team waren während einer internationalen Studie zum Ausstoß von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Methan zufällig auf die erhöhten Werte gestoßen. "Dabei ist uns aufgefallen, dass mit dem Wiesn-Beginn der Methan-Ausstoß in der Stadt merklich angestiegen und nach dem Oktoberfest wieder auf den ursprünglichen Stand gesunken ist", so die TUM-Professorin.