Zuvor war die Familie Able auf der Wiesn seit Jahrzehnten mit kulinarischen Ständen vertreten. Siegfried Able betrieb in Eigenregie sechs Jahre die Kalbskuchl auf der Theresienwiese (stach damit die Wurstbraterei Sieber aus) und sammelte Erfahrung in der Gastronomie (Tierpark Hellabrunn, Biergarten am Lerchenauer See, Eiszauber am Stachus).