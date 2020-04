Aicher Ambulanz auch ohne Wiesn auf der Theresienwiese

Alljährlich ist die Aicher Ambulanz mit rund 600 Helfern auf dem Oktoberfest, darunter an die 50 Ärzte. "Wir hatten schon viel Anfragen von ehrenamtlichen Helfern, denen wir jetzt absagen müssen", sagt Sprecherin Ulrike Krivec.

Die Aicher Ambulanz habe sich auf das Fest eingestellt. Mit der Corona-Krise habe das Rettungsdienstunternehmen aber auch so gut zu tun. Die Aicher Ambulanz ist unter anderem an Drive-in-Teststationen beteiligt und ist deshalb auch ohne Wiesn auf der Theresienwiese im Einsatz. In einem Zelt werden dort seit Wochen potenziell Infizierte getestet.

Keine Alkoholleichen in den Kliniken

Vor dem Oktoberfest bereiten sich die Kliniken in München normalerweise teils mit Notfall-Übungen und mehr Personal vor, nicht zuletzt wegen der Bierleichen. Menschen mit Alkoholvergiftung - oft bedingt durch die After-Wiesn-Partys - müssen oft stundenlang beobachtet werden, bis sie wieder fit sind. So wurden zur Wiesn 2018 etwa im Rotkreuzklinikum rund 1.200 Menschen in der Notaufnahme behandelt, doppelt so viele wie sonst. Nicht alle hatten zu viel getrunken. Weil zur Wiesn mehr Menschen in der Stadt sind, ereignen sich auch mehr Unfälle. Das alles fällt dieses Jahr weg.

Polizei hat Zeit für andere Aufgaben

Rund 600 Polizeibeamte sind normalerweise rund um die Wiesn im Einsatz. Die haben jetzt Zeit für andere Aufgaben. Außerdem blieben "wiesntypische Straftaten" wie Taschendiebstähle oder die berühmten Maßkrug-Schlägereien aus, hieß es bei der Polizei. Und das Amtsgericht München geht davon aus, dass der zuständige Ermittlungsrichter in den zwei Wochen, in denen die Wiesn stattgefunden hätte, nun deutlich weniger ausländische Fahrerlaubnisse mit einem Sperrhinweis versehen muss.

Weniger Arbeit für die Straßenreinigung

Gut für die Umwelt, weniger Arbeit für die Straßenreinigung – die riesigen Müllmengen bleiben heuer aus. An Spitzentagen liegen nach Angaben der Straßenreinigung zehn Tonnen Abfall auf den Gassen der Theresienwiese. 160 Gramm Müll hinterlässt jeder Wiesn-Besucher laut Abfallwirtschaftsbetrieb München auf dem Festgelände. Während der gesamten Wiesn-Zeit 2018 entstanden insgesamt 1.729 Tonnen Müll, darunter 510 Tonnen Speisereste samt abgenagter Hähnchenknochen. 66 Tonnen kamen allein durch zerbrochenes Glas zusammen.

MVG bleibt wohl bei der "schwarzen Null"

Für Berufspendler im öffentlichen Nahverkehr steigen die Chancen auf einen Sitzplatz. Normalerweise befördert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) während der Wiesn zwischen 3 und 3,5 Millionen zusätzliche Fahrgäste, durchaus schon am frühen Vormittag.

Ein finanzieller Verlust sei die Absage aber nicht, sagt Sprecher Matthias Korte: "Wir schreiben in der Regel eine schwarze Null, weil wir natürlich einen enormen Zusatzaufwand an Personal, Fahrzeugen, Taktverdichtern etc. haben." 6.000 Zusatzfahrten kosten eine Stange Geld, ebenso 200 zusätzliche Mitarbeiter pro Tag.

Anders sieht es bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) aus: "Das Oktoberfest hatte bisher erheblichen Einfluss auf unsere Ertragslage, damit ist Absage für uns wirtschaftlich sehr schmerzhaft – in der aktuellen Situation aber absolut nachvollziehbar", erläutert Sprecher Christopher Raabe.

Taxifahrer zur Wiesn: Fluch und Segen

Für Taxifahrer ist die Wiesnzeit eine zweischneidige Sache. Einerseits gehen Aufträge und Umsätze deutlich hoch, sie können unzählige Fahrgäste ohne Wartezeit direkt an der Straße aufnehmen. Andererseits ballt sich das Geschäft zu bestimmten Uhrzeiten. Vor allem aber: Betrunkene, manchmal gar aggressive Wiesngäste sind keine angenehmen Fahrgäste. Es gibt daher Fahrer, die während des Oktoberfestes prinzipiell lieber pausieren.

Vögel haben ihre Ruhe

Zwei Wochen lang bis in den späten Abend hellblinkende Lichter, ratternde Achterbahnen, Musik und Stimmengewirr – für die Tiere rund um die Theresienwiese ist das Oktoberfest durchaus eine Belastung. Das betreffe vor allem die Bewohner der Bäume rings um die Festwiese, sagt Thorsten Kellermann vom Bund Naturschutz in München. Vor allem Vögel hätten nun ihre Ruhe.

